Jony Ive chi è l’ex di Apple che ha disegnato la Ferrari Luce

Da quifinanza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata la Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio. L’auto ha attirato subito molta attenzione, diventando la protagonista delle discussioni nel settore automobilistico. La Ferrari Luce rappresenta l’ingresso del marchio nel segmento delle vetture elettriche, senza ulteriori dettagli tecnici o commerciali al momento. La vettura è stata disegnata da un ex designer di Apple, noto per aver collaborato con il marchio di Cupertino.

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È stata appena annunciata la nuova Ferrari Luce, la prima elettrica di casa Ferrari, ed è già diventata l’auto più discussa dell’anno. C’è a chi piace e chi invece proprio la detesta. Dietro il suo design, che sembra non convincere molti, c’è LoveFrom, un collettivo creativo fondato da due designer molto noti: Jony Ive e Marc Newson. Questi hanno lavorato con brand molto famosi e riconosciuti anche per la loro estetica, come Moncler o Apple. In particolare Ive, che ha rivoluzionato il design Apple dall’iMac all’iPod, fino all’Apple Watch. Ferrari Luce: design e colore. Online si parla della Ferrari Luce come della “prima Ferrari brutta della storia”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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