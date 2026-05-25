Nuova Ferrari Luce | 1.000 CV e Jony Ive firma gli interni?

Notizia in breve

La Ferrari Luce, la prima vettura 100% elettrica del marchio, è stata presentata a maggio 2026. La vettura sviluppa 1.000 cavalli di potenza e rappresenta un cambiamento importante per il costruttore. Gli interni sono stati firmati da Jony Ive. La vettura sta attirando l’attenzione del pubblico e della stampa specializzata in vista del suo debutto ufficiale.