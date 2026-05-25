Nuova Ferrari Luce | 1.000 CV e Jony Ive firma gli interni?

Da ilgiornaledigitale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari Luce, la prima vettura 100% elettrica del marchio, è stata presentata a maggio 2026. La vettura sviluppa 1.000 cavalli di potenza e rappresenta un cambiamento importante per il costruttore. Gli interni sono stati firmati da Jony Ive. La vettura sta attirando l’attenzione del pubblico e della stampa specializzata in vista del suo debutto ufficiale.

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La Ferrari Luce segna una svolta storica epocale: è la prima Ferrari 100% elettrica della storia. Proprio in questi giorni di maggio 2026 la vettura è al centro dei riflettori per il suo debutto ufficiale. Non si tratta di una supercar estrema vecchio stampo, ma di un crossover sportivo a quattro posti (GT) ad altissime prestazioni, progettato su una piattaforma nativa elettrica sviluppata interamente a Maranello (all’interno del nuovo stabilimento E-Building). Il progetto unisce la tecnologia motoristica più avanzata alla purezza estetica, grazie a una collaborazione eccezionale per gli interni. Ecco tutti i dettagli tecnici e di design emersi fino ad ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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