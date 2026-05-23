Jonas Vingegaard ha vinto tre tappe in salita e si è preso la maglia rosa a Pila. La sua corsa si è distinta per la costanza e la capacità di dominare le salite, senza eccessi, ma con fermezza. Pellizzari ha reagito, mentre Piganzoli ha sorpreso con una performance inaspettata. La gara ha visto il danese mantenere il vantaggio sugli avversari durante l’intera giornata.

Uno, due, tre. Tre veri arrivi in salita e tre successi per Jonas Vingegaard: è il più forte corridore di questo Giro d’Italia e lo sta dimostrando alla sua maniera, senza esagerare, ma dominando da campione. Quattordicesima tappa, traguardo in quel di Pila, altro show del danese della Visma Lease a Bike: attacca, sbaraglia la concorrenza e si prende oltre al trionfo parziale anche la Maglia Rosa ed un gran pezzo della Corsa Rosa. Come di consueto nella prima parte di gara si è andato a formare un folto drappello al comando: in fuga Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Alexander Cepeda e Jardi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard stacca tutti e si prende la maglia rosa a Pila. Reazione di Pellizzari, Piganzoli stupisce

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Vingegaard vs Gall por la Maglia Rosa... ¿o no | GIRO DE ITALIA 2026 | La Montonera

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