Jon Gatfield morto nell’aliante precipitato a Gorno | sospese le gare aperte due inchieste

Notizia in breve

Un aliante è precipitato a Gorno, provocando la morte di un pilota considerato un veterano e noto per aver partecipato a numerose edizioni di eventi aeronautici. In seguito all’incidente, le gare sono state sospese e sono state avviate due indagini per accertare le cause dell’accaduto. Il pilota era riconosciuto come un esperto nel settore e aveva una lunga esperienza nel volo con alianti. La dinamica e le eventuali responsabilità sono al centro delle verifiche in corso.