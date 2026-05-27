Jon Gatfield morto nell’aliante precipitato a Gorno | sospese le gare aperte due inchieste
Un aliante è precipitato a Gorno, provocando la morte di un pilota considerato un veterano e noto per aver partecipato a numerose edizioni di eventi aeronautici. In seguito all’incidente, le gare sono state sospese e sono state avviate due indagini per accertare le cause dell’accaduto. Il pilota era riconosciuto come un esperto nel settore e aveva una lunga esperienza nel volo con alianti. La dinamica e le eventuali responsabilità sono al centro delle verifiche in corso.
Gorno (Bergamo) – Era un veterano. Protagonista di numerose edizioni della manifestazione e considerato da tutti un aviatore di grande talento. È il ritratto che ne hanno fatto gli amici e i colleghi di Jon Gatfield, il pilota inglese di 58 anni morto lunedì pomeriggio a Gorno, nella Bergamasca, durante la seconda regata del Sailplane Grand Prix d’Italia, la competizione internazionale di volo a vela partita da Varese. ll giorno prima della disgrazia era salito sul gradino più alto del podio. Alcune foto lo ritraggono sorridente, con lo spumante in mano accanto al secondo e al terzo classificato.??????“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di un grande amico e collega, Jon Gatfield (YO), del Regno Unito”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
TGPrealpina 26/05/2026 | Caldo record sul lago: 35 gradi
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