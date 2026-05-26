Jon Gatfield il pilota morto dopo essere precipitato con il suo aliante nei boschi durante una gara

Un pilota di 68 anni è morto dopo essersi schiantato con il suo aliante nei boschi durante una gara. L’incidente è avvenuto lunedì 25 maggio sulle pendici del Monte Grem, sopra Gorno, in Val del Riso. L’uomo, esperto britannico, è precipitato durante l’attività, senza riuscire a sopravvivere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si chiamava Jon Gatfield, aveva 68 anni ed era un esperto pilota britannico, la vittima del tragico incidente aereo consumatosi nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, sulle pendici del Monte Grem, sopra l'abitato di Gorno, in Val del Riso. L'uomo stava partecipando alla prestigiosa gara. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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