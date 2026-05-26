Jon Gatfield chi è il pilota veterano morto durante una gara | l’incidente nei cieli di Gorno

Da bergamonews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una gara a Gorno, il pilota veterano è morto in un incidente nei cieli. Il giorno precedente, aveva vinto una competizione, come mostrano alcune foto scattate durante la premiazione. L’incidente è avvenuto durante un volo di allenamento o una prova, ma i dettagli sulle cause non sono ancora stati resi noti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gorno. Il giorno prima era salito sul gradino più alto del podio. Alcune foto lo ritraggono sorridente, con lo spumante in mano accanto al secondo e al terzo classificato: l’ultima soddisfazione sportiva per Jon Gatfield, il pilota inglese di 68 anni morto lunedì 25 maggio a Gorno, durante la seconda regata del Sailplane Grand Prix d’Italia, la competizione internazionale di volo a vela partita da Varese. “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di un grande amico e collega, Jon Gatfield (YO), del Regno Unito”. Con queste parole i canali social della competizione hanno ricordato il pilota britannico, veterano di numerose edizioni della manifestazione e considerato da tutti un aviatore di grande talento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Precipita nei boschi di Gorno con l’aliante, muore pilota inglese di 68 anni: partecipava a una garaUn uomo di 68 anni, pilota inglese, è deceduto dopo essere precipitato con il suo aliante nei boschi di Gorno, in provincia di Bergamo.

Tragedia a Gorno, aliante precipita: morto un pilota di 50 anniUn aliante è precipitato nel pomeriggio del 25 maggio, intorno alle 15, in una zona impervia di Gorno.

Argomenti più discussi: Jon Gatfield, chi è il pilota veterano morto durante una gara: l’incidente nei cieli di Gorno; Gorno, aliante precipita nei boschi: il pilota Jon Gatfield muore durante una gara; Precipita nei boschi con l’aliante durante una gara: muore pilota.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web