Jon Gatfield chi è il pilota veterano morto durante una gara | l’incidente nei cieli di Gorno

Notizia in breve

Durante una gara a Gorno, il pilota veterano è morto in un incidente nei cieli. Il giorno precedente, aveva vinto una competizione, come mostrano alcune foto scattate durante la premiazione. L’incidente è avvenuto durante un volo di allenamento o una prova, ma i dettagli sulle cause non sono ancora stati resi noti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.