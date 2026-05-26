Jon Gatfield chi è il pilota veterano morto durante una gara | l’incidente nei cieli di Gorno
Durante una gara a Gorno, il pilota veterano è morto in un incidente nei cieli. Il giorno precedente, aveva vinto una competizione, come mostrano alcune foto scattate durante la premiazione. L’incidente è avvenuto durante un volo di allenamento o una prova, ma i dettagli sulle cause non sono ancora stati resi noti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.
Gorno. Il giorno prima era salito sul gradino più alto del podio. Alcune foto lo ritraggono sorridente, con lo spumante in mano accanto al secondo e al terzo classificato: l’ultima soddisfazione sportiva per Jon Gatfield, il pilota inglese di 68 anni morto lunedì 25 maggio a Gorno, durante la seconda regata del Sailplane Grand Prix d’Italia, la competizione internazionale di volo a vela partita da Varese. “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di un grande amico e collega, Jon Gatfield (YO), del Regno Unito”. Con queste parole i canali social della competizione hanno ricordato il pilota britannico, veterano di numerose edizioni della manifestazione e considerato da tutti un aviatore di grande talento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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