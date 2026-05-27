Jessica Morlacchi operata per la quinta volta al naso | Non respiravo più avevo un'infezione in corso

Jessica Morlacchi si è sottoposta a un intervento chirurgico al naso, il quinto nella sua vita. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato di aver avuto difficoltà respiratorie e di aver scoperto di avere un’infezione in corso. Ha aggiunto di aver avuto problemi di respirazione prima dell’intervento. Non sono stati forniti dettagli sulla durata dell’intervento o sulla sua condizione attuale.

Jessica Morlacchi si è operata per la quinta volta al naso. L'ex vincitrice del Grande Fratello ha spiegato cosa è successo e come sta oggi: "Avevo un'infiammazione in corso. Sono rimasta scioccata, ho ricominciato a respirare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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