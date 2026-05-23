Jessica Morlacchi | terzo intervento al naso ecco come sta

Jessica Morlacchi ha pubblicato sui social una foto dopo il terzo intervento al naso. La cantante mostra il volto con il naso appena rifatto, senza commenti aggiuntivi. La motivazione dell’intervento non è esclusivamente estetica, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La foto evidenzia le condizioni attuali del viso post-operatorio. Non sono stati comunicati altri aggiornamenti o dichiarazioni sul motivo dell’intervento.

Sui social Jessica Morlacchi si è mostrata con una foto post operazione con il naso appena rifatto, ma stavolta il motivo non è solo estetico Infatti nell’ultimo periodo la cartilagine le si era accumulata all’interno del naso e ciò le dava problemi di respirazione, come se avesse un’allergia costante. CosìJessica Morlacchiha deciso di sottoporsi ad un’altra rinoplastica che le cambierà nuovamente l’aspetto, in parte. L’ex vincitrice del Gf non ha mai nascosto gli interventi chirurgici e anche in questa situazione ha detto apertamente che si sarebbe operata nuovamente. Non ha mai nascosto di non piacersi abbastanza e che la chirurgia l’ha spesso aiutata a sentirsi meglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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