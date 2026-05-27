È partito un corso di formazione gratuito rivolto ai futuri lavoratori del nuovo polo logistico in zona. Il percorso mira a fornire strumenti di tutela e orientamento per chi si affaccia al mercato del lavoro. La iniziativa si rivolge in particolare ai candidati che intendono entrare nel settore logistico. Il corso è stato avviato nella città di Jesi e si propone di aiutare i partecipanti a conoscere i propri diritti e le modalità di tutela sindacale.

Jesi (Ancona), 27 maggio 2026 - Un percorso formativo gratuito per fornire bussola e tutele a chi si appresta a entrare nel mercato del lavoro, pensato in particolar modo per i futuri addetti del nuovo polo logistico del territorio. La Cgil di Ancona, in collaborazione con la Rete degli Studenti Medi, lancia ‘Generazione Cgil’ un corso base di alfabetizzazione sindacale rivolto a disoccupati, inoccupati, studenti e migranti. L’iniziativa si svilupperà in quattro incontri serali nel mese di giugno a Jesi. “E’ stato promosso in vista dell’apertura dell’hub di Amazon a Jesi – ha spiegato sapere Gianluca Toni, segretario Cgil Ancona -: proprio qui, infatti, saranno assunti, da luglio, circa mille lavoratori (alcuni sono già stati assunti negli anni scorsi e trasferiti da altri hub italiani, ndr)”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, effetto Amazon: parte il 'corso di sopravvivenza sindacale'

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