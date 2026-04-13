La promessa di Amazon | A Jesi mille lavoratori a tempo indeterminato
La scorsa settimana, il sindaco di Jesi ha incontrato una delegazione di Amazon presso il municipio, durante il quale ha avuto modo di conoscere il City Manager dello stabilimento locale. La società ha annunciato l’intenzione di assumere circa mille lavoratori a tempo indeterminato nella zona. Questa comunicazione si inserisce in un contesto di colloqui tra le parti, volti a definire i dettagli relativi ai nuovi rapporti di lavoro.
Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha ricevuto la scorsa settimana in Municipio una delegazione di Amazon e conosciuto il City Manager dello stabilimento di Jesi. Nell'occasione era stato comunicato l’avvio del processo di selezione del personale di magazzino, oggi annunciato ufficialmente, momento.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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