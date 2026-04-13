La promessa di Amazon | A Jesi mille lavoratori a tempo indeterminato

La scorsa settimana, il sindaco di Jesi ha incontrato una delegazione di Amazon presso il municipio, durante il quale ha avuto modo di conoscere il City Manager dello stabilimento locale. La società ha annunciato l’intenzione di assumere circa mille lavoratori a tempo indeterminato nella zona. Questa comunicazione si inserisce in un contesto di colloqui tra le parti, volti a definire i dettagli relativi ai nuovi rapporti di lavoro.