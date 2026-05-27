Jennifer Lopez il grande ritorno per la prima del suo film Ed è tutta un' illusione ottica
Alla prima del suo nuovo film, l’attrice e cantante è apparsa all’Egyptian Theatre di Hollywood indossando un abito couture Versace. L’outfit presentava un effetto nude e dettagli che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La scelta dello stile ha suscitato commenti sui social e tra gli spettatori, che hanno notato particolari giochi di trasparenze e tagli sartoriali. La presenza della star ha attirato numerosi fotografi e fan, creando grande attenzione sulla serata.
All’Egyptian Theatre di Hollywood, la star incanta con un abito couture Versace: tra effetto nude e ricami gioiello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Jennifer Lopez Admits She Wanted To Quit After 3rd Divorce | Vegas Show Confession
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