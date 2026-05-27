Jasmine Paolini menomata da un infortunio | Sierra rimonta e chiude il Roland Garros dell’azzurra
Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros. Dopo aver vinto il primo set, l’italiana ha subito la rimonta di Sierra, che ha chiuso il match con un punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Paolini ha subito un infortunio durante il match, che ha influito sulle sue performance. La giocatrice italiana ha subito un problema fisico che l’ha costretta a interrompere il gioco.
Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 13, esce di scena nel secondo turno del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurra, anche a causa del riacutizzarsi del problema al piede che l’aveva costretta al ritiro in doppio a Roma, viene rimontata e battuta dall’ argentina Solana Sierra, che si impone con lo score di 3-6 6-4 6-3 dopo due ore ed undici minuti di gioco. Per la sudamericana la prossima avversaria al terzo turno sarà la romena Sorana Cîrstea, numero 18 del seeding. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, con i servizi a dominare, l’assenza di palle break ed un solo game ai vantaggi, il quinto, con l’azzurra alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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