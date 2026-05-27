Jasmine Paolini menomata da un infortunio | Sierra rimonta e chiude il Roland Garros dell’azzurra

Notizia in breve

Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros. Dopo aver vinto il primo set, l’italiana ha subito la rimonta di Sierra, che ha chiuso il match con un punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Paolini ha subito un infortunio durante il match, che ha influito sulle sue performance. La giocatrice italiana ha subito un problema fisico che l’ha costretta a interrompere il gioco.