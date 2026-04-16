Jasmine Paolini e le lacrime a Stoccarda | periodo complicato per l’azzurra e gestione del team in discussione

A Stoccarda, l’azzurra ha mostrato le emozioni visibilmente scatenate dalle difficoltà di questo periodo. La stagione 2026 di Jasmine Paolini si sta svolgendo con risultati alterni e momenti di incertezza, che hanno anche portato a discutere sulla gestione del suo team. La tennista italiana sta attraversando un momento complicato, con alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione dei presenti durante il torneo.

La stagione 2026 di Jasmine Paolini si sta delineando, fin qui, come un percorso irregolare, segnato più da ombre che da reali segnali di continuità. Dopo due annate di alto livello, per quanto diverse tra loro per contesto e risultati, l’azzurra fatica a ritrovare equilibrio e rendimento. I numeri, in questo senso, sono eloquenti: nove vittorie a fronte di otto sconfitte rappresentano un bilancio che certifica un evidente rallentamento rispetto alle aspettative. L’eliminazione all’esordio a Stoccarda contro la turca Zeynep Sonmez, proveniente dalle qualificazioni, ha ulteriormente evidenziato le fragilità attuali. Non si tratta soltanto di una battuta d’arresto sul piano tecnico, ma di un passaggio che ha lasciato intravedere crepe anche sotto il profilo emotivo.🔗 Leggi su Oasport.it

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