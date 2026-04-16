Durante gli ultimi tornei, Jasmine Paolini ha mostrato segnali di difficoltà, con lacrime in campo che testimoniano un momento di forte tensione. La tennista italiana sta incontrando ostacoli nel riprendere il ritmo e la fiducia, elementi fondamentali per il proseguimento della sua carriera. Questa fase si presenta come un episodio delicato, che richiede un rapido intervento per limitare eventuali conseguenze a lungo termine.

Un momento delicato della carriera, da allontanare il prima possibile. Quello di Jasmine Paolini, che negli ultimi tornei sta faticando a ritrovare ritmo e fiducia nel circuito. Nel mezzo ci sono dei risultati altalenanti e una continuità che tarda ad arrivare. Dopo le recenti sconfitte a Indian Wells e Miami, è arrivato un altro stop pesante anche al Wta 500 di Stoccarda. Sul rosso indoor tedesco, è uscita subito di scena, battuta nettamente 6-2 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez, numero 79 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Una partita senza storia, durata poco più di un’ora, in cui la 30enne toscana di Castelnuovo di Garfagnana non è mai riuscita a prendere in mano il gioco né a trovare soluzioni efficaci.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jasmine Paolini, lacrime in campo: il drammatico crollo psicologico

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