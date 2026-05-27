Dopo aver vinto il suo primo match al Roland Garros 2026, il tennista ha commentato la pressione costante nel circuito e la necessità di migliorare il suo gioco. Ha spiegato di aver compreso l’importanza della palestra, aspetto che prima sottovalutava. In conferenza, ha anche analizzato alcune differenze tra le sessioni diurne e serali, senza entrare troppo nei dettagli tecnici.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo all’esordio nel Roland Garros 2026 di tennis: l’azzuro si è soffermato su alcuni aspetti tattici del proprio gioco, parlando anche delle possibili differenze tra sessione diurna e serale. L’analisi del match vinto contro Tabur: “Iniziare un torneo è sempre molto speciale e giocare la sessione serale è molto bello. Lui è un ottimo avversario, ero curioso di affrontarlo, abbiamo fatto alcuni scambi davvero buoni e sono molto contento del livello di oggi. I primi turni, come ho sempre detto, non sono mai facili, quindi sono molto felice “. Giocare di giorno potrebbe portare a problemi col caldo: “ Sono contento di giocare di sera ma anche di giorno, in qualunque orario mi mettano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “La pressione ci sarà sempre. Devo migliorare il mio gioco, prima non capivo l’importanza della palestra”

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Temi più discussi: Sinner: Prima della finale sentivo un po’ di pressione, ho cercato di stare calmo; Vagnozzi: Sinner sta facendo la storia, aveva una pressione incredibile. Speciale che abbia fatto tutto questo in pochi anni; Sinner Pellegrino; A che ora gioca Sinner contro Tabur il 26 maggio al Roland Garros. Dove vederlo in tv.

Oggi Jannik ha una bella pressione addosso, ma lui ha le spalle larghe e può farcela. Confido in te mio Dio #sinner x.com

Realisticamente, chi è la più grande minaccia per Jannik Sinner per il RG 2026 (oltre alla sua salute e ai fattori esterni) ? reddit

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