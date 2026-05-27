Jannik Sinner | La pressione ci sarà sempre Devo migliorare il mio gioco prima non capivo l’importanza della palestra
Dopo aver vinto il suo primo match al Roland Garros 2026, il tennista ha commentato la pressione costante nel circuito e la necessità di migliorare il suo gioco. Ha spiegato di aver compreso l’importanza della palestra, aspetto che prima sottovalutava. In conferenza, ha anche analizzato alcune differenze tra le sessioni diurne e serali, senza entrare troppo nei dettagli tecnici.
Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo all’esordio nel Roland Garros 2026 di tennis: l’azzuro si è soffermato su alcuni aspetti tattici del proprio gioco, parlando anche delle possibili differenze tra sessione diurna e serale. L’analisi del match vinto contro Tabur: “Iniziare un torneo è sempre molto speciale e giocare la sessione serale è molto bello. Lui è un ottimo avversario, ero curioso di affrontarlo, abbiamo fatto alcuni scambi davvero buoni e sono molto contento del livello di oggi. I primi turni, come ho sempre detto, non sono mai facili, quindi sono molto felice “. Giocare di giorno potrebbe portare a problemi col caldo: “ Sono contento di giocare di sera ma anche di giorno, in qualunque orario mi mettano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jannik Sinner pragmatico: “Non gioco per i numeri, ma per migliorare e divertirmi in campo”Jannik Sinner ha superato gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia con una prestazione convincente.
Temi più discussi: Sinner: Prima della finale sentivo un po’ di pressione, ho cercato di stare calmo; Vagnozzi: Sinner sta facendo la storia, aveva una pressione incredibile. Speciale che abbia fatto tutto questo in pochi anni; Sinner Pellegrino; A che ora gioca Sinner contro Tabur il 26 maggio al Roland Garros. Dove vederlo in tv.
Roland Garros, Sinner parte bene e gestisce anche il caldo: La pressione ci sarà sempre, se non la senti vuol dire che non ti importa. Esordio senza scosse per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo ha superato il francese Clément T facebook
Oggi Jannik ha una bella pressione addosso, ma lui ha le spalle larghe e può farcela. Confido in te mio Dio #sinner x.com
Realisticamente, chi è la più grande minaccia per Jannik Sinner per il RG 2026 (oltre alla sua salute e ai fattori esterni) ? reddit
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