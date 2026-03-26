Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 dopo aver battuto l’americano Frances Tiafoe con un punteggio di 6-2 6-2. La vittoria segue a una serie di risultati positivi, confermando la sua presenza tra i migliori nel torneo. Il tennista ha dichiarato di concentrarsi sul miglioramento del suo gioco e ha annunciato che sosterrà la Nazionale nelle competizioni ufficiali.

Jannik Sinner ha conquistato in maniera autorevole l’accesso alle semifinali del Masters1000, grazie al successo contro l’americano Frances Tiafoe per 6-2 6-2. Una prestazione convincente dell’altoatesino, che ha messo in mostra un tennis di alto livello, non dando modo al suo avversario di entrare mai in partita. Per questo motivo, ci sono stati anche i complimenti di Tiafoe. “ Sapevo che lui aveva avuto partite molto dure, lunghe, quindi ho cercato di essere abbastanza fisico dall’inizio e di partire molto bene. Dal punto di vista mentale è positivo, ed essere leggermente più aggressivo con il servizio mi ha aiutato. Oggi ho sentito di servire molto bene, soprattutto nei momenti importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Io penso sempre a migliorare il mio tennis. Tiferò per la Nazionale”

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