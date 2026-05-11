Jannik Sinner pragmatico | Non gioco per i numeri ma per migliorare e divertirmi in campo

Jannik Sinner ha superato gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia con una prestazione convincente. Dopo aver affrontato il torneo con un approccio pragmatico, il tennista ha dichiarato di non giocare per i numeri, ma per migliorarsi e divertirsi durante le partite. La sua vittoria ha confermato la sua crescita nel circuito e la capacità di affrontare con determinazione le sfide più importanti.

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Jannik Sinner ha conquistato gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia con una prova di forza impressionante. Sul Centrale del Foro Italico l’azzurro ha travolto l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del mondo, imponendosi 6-2, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Una partita controllata fin dai primi scambi: qualche sbavatura iniziale con il diritto non ha impedito al numero uno del ranking di prendere rapidamente il comando delle operazioni, alzando poi il livello in modo netto nel secondo set fino a chiudere senza concedere più nulla all’avversario. Per Sinner si è trattato della 25ª vittoria consecutiva del 2026 e della 30ª nei tornei Masters 1000.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner pragmatico: “Non gioco per i numeri, ma per migliorare e divertirmi in campo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Andy Roddick impressionato da Jannik Sinner: “Riesce sempre a migliorare, anche quando i numeri sono già incredibili” Jannik Sinner: “Soddisfatto del servizio a Indian Wells, ma posso migliorare in molte aree”Jannik Sinner vuole completare la prestigiosa doppietta Indian Wells-Miami e, dopo aver trionfato per la prima volta in carriera sul cemento della... Argomenti più discussi: Sinner insofferente sull'imbattibilità: Una domanda non necessaria. A Roma si gioca tre record; Il pugliese che spopola a Madrid con spaghetti e panna cotta: 'Ora ospito Sinner. In Spagna la fama'; Internazionali, oggi l'esordio di Sinner | Il programma degli italiani a Roma; Esordio convincente per Jannik Sinner. Sinner incendia Roma: il Foro Italico sogna mentre Jannik vola contro PopyrinRoma lo aspettava come si aspetta un ritorno destinato a lasciare il segno. E Jannik Sinner, davanti a un Foro Italico elettrico, non ha tradito le aspettative. Il numero uno del mondo ha superato con ... domanipress.it