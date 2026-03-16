Sinner disorientato in conferenza a Indian Wells | Ho appena risposto alla stessa domanda Ripeto?

Durante la conferenza stampa a Indian Wells, il tennista italiano ha dimostrato di essere infastidito dalle domande ripetitive, rispondendo con un sorriso mentre interrompeva un giornalista che gli rivolgeva la stessa domanda. Sinner ha manifestato chiaramente il suo disorientamento, chiedendo di ripetere la domanda, dopo aver già dato una risposta precedente. La scena si è svolta nel contesto del torneo statunitense.