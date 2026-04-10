Sinner si prepara a disputare la finale a Montecarlo, avendo battuto facilmente il suo avversario nel torneo. Contro il canadese Auger Aliassime, il tennista italiano ha dimostrato di essere in buona forma, superando l’avversario senza difficoltà. Ora, si trova a un passo dalla conquista del titolo, che rappresenterebbe uno dei momenti più importanti della sua carriera. La sfida finale si avvicina e l’atmosfera nel torneo è molto tesa.

Nessun problema per il numero due del mondo contro il canadese Auger Aliassime: ora affronterà il tedesco che lo ha battuto a Montecarlo nel 2022 Dopo i momenti di difficoltà vissuti negli ottavi contro il ceco Machac, Sinner non ha avuto alcun problema di quarti contro il canadese Auger Aliassime, superato in due set (6-3 6-4) al termine di un match giocato al limite della perfezione. Tra Jannik e la finale di Montecarlo ora c'è solo il tedesco. E allora scopriamo pronostico e quote di Sinner-Zverev, semifinale in programma sabato 11 aprile alle ore 13.30. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Zverev, per Jannik la finale di Montecarlo a un passo: il pronostico

Sinner-Zverev, ancora una passo tra Jannik e la finale: il pronosticoNessun problema per l'azzurro che nei quarti ha eliminato agevolmente il giovane Tien: ora la semifinale con il tedesco, con cui è in vantaggio negli...

Sinner-Zverev, ancora una passo tra la finale di Indian Wells e Jannik: il pronosticoNessun problema per l'azzurro che nei quarti ha eliminato agevolmente il giovane Tien: ora la semifinale con il tedesco, con cui è in vantaggio negli...

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Sinner-Aliassime 6-3, 6-4: Jannik disputa una partita perfetta e vola in semifinale. Domani c'è ZverevJannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà ... leggo.it

Montecarlo: Sinner in semifinale, affronterà Zverev x.com

Atp Monte- Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime: domani la semifinale contro Zverev - facebook.com facebook