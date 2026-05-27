Un italiano ha condiviso i suoi ricordi positivi legati all’esperienza con il Crystal Palace, club inglese. Nel giorno della finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, ha menzionato i momenti belli vissuti con il club, senza però entrare in dettagli specifici. La sua testimonianza si concentra sui ricordi personali e sulla presenza del Rayo Vallecano nel giorno della competizione europea.

Nel giorno della finale di Conference League con il Rayo Vallecano, un italiano racconta la sua esperienza con il club inglese. Stasera il Crystal Palace vivrà una serata storica con la finale di Conference League col Rayo Vallecano. Negli anni ‘90 hanno giocato con il club alcuni italiani, tra i quali Ivano Bonett i. Ecco le sue parole a Tuttosport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL SUO CRYSTAL PALACE « Le racconto un aneddoto. Eravamo dodici giocatori svincolati, me compreso, io la chiamavo “la sporca dozzina” partiti per l’Inghilterra per fare alcune amichevoli e rimetterci in gioco. Viaggiavamo con i pulmini, ci allenavamo nei parchi, lavavamo le maglie nelle lavatrici a gettoni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ivano Bonetti: «I miei splendidi ricordi con il Crystal Palace. Attenti al Rayo Vallecano»

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