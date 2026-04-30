Il Crystal Palace si qualifica già per la finale, mentre lo Strasburgo viene eliminato dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano. La squadra di Glasner vince nettamente contro lo Shakhtar, grazie a un gol di Alemao che consegna loro la vittoria. La competizione prosegue con altri incontri, con risultati che hanno già delineato alcune delle squadre che avanzeranno alle fasi successive.

Successi per Crystal Palace (3-1 allo Shakhtar Donetsk in Polonia) e Rayo Vallecano (1-0 sullo Strasburgo) nella semifinale di andata di Conference League. La squadra di Glasner domina con le reti Ismaila Sarr, Daichi Kamada e Jorgen Strand Larsen. Il Rayo Vallecano si impone 1-0 con il gol al 54' di Alemão in una partita combattuta. L'ha già fatto lo Strasburgo, ai quarti. Ma dovrà ripetersi, tra una settimana, in Alsazia per sperare di conquistare la prima finale della sua storia. Per adesso, è il Rayo Vallecano ad essere più vicino all'appuntamento, altrettanto inedito per il club spagnolo che si è aggiudicato il primo round con un gol di Alemao.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crystal Palace vede già la finale, Strasburgo ko con il Rayo Vallecano

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