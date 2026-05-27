Il Napoli ha incontrato il tecnico italiano, portando a un possibile sorpasso su Allegri nella corsa alla panchina. L’incontro si è svolto a Roma e, secondo fonti vicine alla società, potrebbe segnare una svolta nelle decisioni future. Non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sui tempi. La scelta del nuovo allenatore resta in fase di valutazione, con l’obiettivo di definire la strategia per la prossima stagione.

La corsa alla panchina del Napoli potrebbe aver registrato un cambio di passo. Vincenzo Italiano avrebbe guadagnato terreno su Massimiliano Allegri nella successione di Antonio Conte, dopo una giornata di contatti considerata particolarmente significativa. Nella giornata di ieri, a Roma, il club azzurro ha incontrato Diego Nappi e Francesco Caliandro, agenti dell’allenatore del Bologna. Il confronto è servito a verificare la disponibilità del tecnico e le condizioni necessarie per provare a costruire l’operazione. Secondo il Corriere dello Sport, il dialogo avrebbe prodotto indicazioni incoraggianti. Tanto che “la sensazione finale di giornata è stata quella del sorpasso su Allegri”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Italiano-Napoli, sorpasso su Allegri dopo l’incontro a Roma

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Milan Flash - Allegri prepara la rivoluzione in attacco

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