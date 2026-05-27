Italiano-Napoli Lucca e Lang al centro del nuovo progetto

Da forzazzurri.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo progetto del Napoli si concentra su Italiano, Lucca e Lang. La decisione sull’allenatore non si basa solo su nomi o esperienze, ma su altri fattori ancora non divulgati. La società sta valutando diverse opzioni, senza conferme ufficiali. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo alle tempistiche o alle modalità di scelta. La situazione rimane in evoluzione e sotto osservazione.

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La scelta del nuovo allenatore del Napoli non passa soltanto dal nome o dal curriculum. Nelle valutazioni di Aurelio De Laurentiis pesano anche il progetto tecnico e la possibilità di rilanciare alcuni investimenti importanti dell’ultima campagna acquisti. In questo senso, la candidatura di Vincenzo Italiano starebbe acquistando forza. Il tecnico avrebbe mostrato apertura verso un lavoro di valorizzazione su Lorenzo Lucca e Noa Lang. Due calciatori sui quali il club azzurro ha investito molto. Ma che finora non sono riusciti a esprimere tutto il loro potenziale. Secondo Repubblica, Italiano riterrebbe entrambi compatibili con il proprio calcio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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