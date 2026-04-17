Con la fine della stagione alle porte, il Napoli si trova ad affrontare diverse questioni legate al mercato e alla rosa. Tra le situazioni più discusse ci sono i mancati riscatti di alcuni giocatori, tra cui un difensore e un centrocampista, che hanno causato una riduzione delle risorse disponibili per la società. La squadra, che si appresta a pianificare le mosse future, si concentra ora sulle prossime decisioni da prendere.

Tempo di lettura: 2 minuti Stagione che sta per concludersi, è quasi logico cominciare a guardare al futuro imminente e i nodi da sciogliere per il Napoli sono tanti. A partire da Antonio Conte che ancora non ha deciso cosa vuol fare nella prossima stagione, passando per un mercato che dovrà, per forza di cose, puntare al ringiovanimento della rosa, una delle più anziane. Lukaku si è auto escluso ed è un bel risparmio per le casse di DeLa, Lobotka e Anguissa potrebbero essere al passo d’addio, come Mazzocchi e Juan Jesus del resto. Allison sarà riscattato, mentre è da valutare Giovane il cui impatto nel pianeta azzurro è stato anonimo. Un pacchetto di euro da mettere in tasca ma in questo portafoglio potrebbero non arrivare i soldi di quei giocatori mandati in prestito a gennaio e si tratta di cifre importanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lucca abbandonato e Lang scaricato, i mancati riscatti che tolgono liquidità al Napoli

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