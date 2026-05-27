Il governo italiano ha approvato i rientri di Lucca e Lang. Il club di appartenenza ha comunicato che i due calciatori potranno tornare ad allenarsi con la squadra. Nel frattempo, il Napoli ha registrato entrate inferiori rispetto a quanto guadagna la squadra di Allegri, secondo i dati finanziari più recenti. La differenza tra le entrate e le uscite economiche resta significativa, con il club di Allegri che continua a generare maggiori ricavi.

Quando si parla di calcio, il primo aspetto di cui occuparsi è quello economico. Il Napoli ha avuto un problema non da poco con la precedente campagna acquisti che si è rivelata un bagno di sangue e già a gennaio Conte ha voluto che partissero Lang e Lucca due calciatori che sono costati oltre sessanta milioni e che il club deve assolutamente valorizzare. Italiano ovviamente ha detto che li rivalorizzerebbe, Italiano avrebbe detto sì a qualsiasi richiesta. E poi lui già conosce Beukema. E infine, ma dovremmo dire soprattutto, Italiano guadagnerà tre milioni netti (Schira scrive 2,8). Allegri ne ha chiesti molti di più, addirittura sette secondo alcuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano ha dato l’ok ai rientri di Lucca e Lang e guadagna decisamente meno di Allegri

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