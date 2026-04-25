Il tecnico della squadra rossonera ha parlato alla vigilia di una partita decisiva contro i bianconeri, sottolineando l'apporto di Spalletti alla formazione avversaria. Ha inoltre commentato le qualità evidenti di Yildiz, uno dei giocatori più in luce in questa fase. La conferenza stampa si è concentrata sulle caratteristiche delle due squadre e sulle sfide che attenderanno i giocatori in campo domani.

di Francesco Spagnolo Conferenza stampa Allegri pre Milan Juve. Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia di un match importante come contro i bianconeri. Conferenza stampa di vigilia di Milan Juve per Allegri. Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero in vista della sfida di domani. PARTITA – « Il calcio è imprevedibile. Magari viene fuori un gol subito e la partita si stappa da sola. È sempre Milan-Juventus, una delle partite più importanti del campionato, in un momento in cui sia noi che loro ci giochiamo un posto tra le prime quattro. L’arrivo di Spalletti gli ha dato un qualcosa in più e stanno facendo un ottimo campionato ». JUVE – « La Juventus sta facendo molto bene sotto l’aspetto del gioco e della solidità, credo non prenda gol da tre partite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Allegri pre Milan Juve: «Spalletti ha dato qualcosa in più ai bianconeri. Yildiz ha qualità importanti»

Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

Notizie correlate

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare»Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma:...

Conferenza stampa Chivu: «Sarà una partita importante, riconosciuta a livello mondiale. Juve migliorata con Spalletti, ha dato identità»Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma:...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; Allegri, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Allegri, Conferenza pre Verona-Milan: Leao ha capito, e i fischi servono a crescere; Milan, la dirigenza al completo segue l'allenamento in vista della Juve.

Qui Milan - Allegri: Yildiz ha qualità importanti, la Juventus sta facendo un ottimo campionato. Leao? Non va giudicato tecnicamente per quest'annataAlla vigilia di Milan - Juventus, valevole per il 34° turno di Serie A, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa pre partita. Le sue dichiarazioni sia ... tuttojuve.com

Milan, Allegri: La Juventus sta facendo un ottimo campionato, partita meravigliosaIl tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa prepartita. fantacalcio.it

Secondo posto ALLEGRI ribadisce l'obiettivo prima di MILAN-JUVE. L'allenatore rossonero è intervenuto in conferenza stampa: "Capisco tutto, ma io so solo una cosa: l'obiettivo è entrare tra le prime 4". Quindi ha chiarito: "Faremo il massimo per arrivare sec - facebook.com facebook

Milan-Juventus, la conferenza stampa di Allegri LIVE alle 12 #SkySport #SkySerieA x.com