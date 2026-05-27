Alcuni italiani coinvolti nella missione Sumud sono stati arrestati in Libia. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza dettagli sui motivi dell’arresto o sulle condizioni dei detenuti. La missione, già interrotta in passato per vicende simili, si trova ora in una fase di stallo. Le autorità italiane hanno espresso speranza in una rapida liberazione, ma non sono stati forniti aggiornamenti sulle azioni intraprese.

PalestinaNord Africa Il convoglio di terra della missione bloccato a Sirte dagli uomini del generale Haftar. La Farnesina non dà notizie alle famiglie e si “affida” ai giudici libici PalestinaNord Africa Il convoglio di terra della missione bloccato a Sirte dagli uomini del generale Haftar. La Farnesina non dà notizie alle famiglie e si “affida” ai giudici libici Come fu un anno fa, con la marcia su Gaza in Egitto e il convoglio via terra di giugno, la missione via terra della Global Sumud si ferma di nuovo in Libia, sempre a Sirte. Due giorni fa, dopo dieci dall’avvio della missione, il gruppo composto da 200 persone e tonnellate di aiuti umanitari è stato attaccato con forza e sgomberato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Italiani della Sumud detenuti in Libia. Tajani si augura che li liberino

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