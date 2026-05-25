Una foggiana e un molfettese gli italiani del gruppo di attivisti del Convoglio di terra Global Sumud arrestati dalle autorità della Libia orientale

Notizia in breve

Due italiani, una donna di Foggia e un uomo di Molfetta, sono stati arrestati dalle autorità della Libia orientale. Entrambi fanno parte di un gruppo di attivisti coinvolti nel progetto Global Sumud. I dettagli sull'accaduto e le motivazioni dell'arresto non sono ancora stati resi noti. Le autorità locali non hanno fornito ulteriori informazioni sulle circostanze dell'arresto o sul loro stato.