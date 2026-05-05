Italia Under 21 Nunziata torna in panchina | guiderà gli Azzurrini contro l’Albania

Da sportface.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmine Nunziata torna a guidare l’Italia Under 21 per l’ultima partita stagionale, un’amichevole contro l’Albania prevista per l’8 giugno a Fontanafredda. Questa sarà la sua prima presenza sulla panchina della squadra dopo aver ricoperto il ruolo di allenatore dell’Under 20, incarico che gli è stato conferito per questa occasione. La partita si svolgerà in un contesto di fine stagione, senza altri incontri ufficiali in programma.

Sarà Carmine Nunziata a sedersi sulla panchina dell’Italia Under 21 per l’ultima partita della stagione. Il tecnico attualmente alla guida dell’Under 20 dirigerà gli Azzurrini nell’amichevole contro l’Albania Under 21, in programma lunedì 8 giugno allo stadio Stadio Omero Tognon. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Non si tratta di una prima volta: Nunziata conosce bene l’ambiente dell’Under 21, avendola già guidata in 23 occasioni nel biennio tra il 2023 e il 2025.🔗 Leggi su Sportface.it

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