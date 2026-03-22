L’allenatore della nazionale italiana Under 20 ha annunciato i convocati per le prossime partite. Tra i nomi scelti, Lavelli è l’unico giocatore dell’Inter a essere stato chiamato, rappresentando così la squadra nerazzurra nella selezione giovanile. La lista include altri talenti provenienti da vari club italiani, ma Lavelli resta l’unico rappresentante dell’Inter in questa occasione.

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© Internews24.com - Convocati Italia U20, Lavelli rappresenterà l’Inter: lui l’unico nerazzurro convocato da Nunziata

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