Italia rischio povertà al 18,6% | un divario critico rispetto all’UE

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, il 18,6% della popolazione vive in condizioni di povertà, secondo i dati più recenti. Questo valore supera di gran lunga la media europea, che si attesta intorno al 9%. Nonostante le riforme fiscali in atto, i livelli di povertà non sono diminuiti, evidenziando un divario crescente rispetto alle altre nazioni dell’Unione Europea. La situazione si riflette in un aumento delle difficoltà economiche tra le famiglie italiane.

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