Italia rischio povertà al 18,6% | un divario critico rispetto all’UE
In Italia, il 18,6% della popolazione vive in condizioni di povertà, secondo i dati più recenti. Questo valore supera di gran lunga la media europea, che si attesta intorno al 9%. Nonostante le riforme fiscali in atto, i livelli di povertà non sono diminuiti, evidenziando un divario crescente rispetto alle altre nazioni dell’Unione Europea. La situazione si riflette in un aumento delle difficoltà economiche tra le famiglie italiane.
? Punti chiave Perché le riforme fiscali attuali non riducono il rischio povertà?. Come si spiega il divario tra l'Italia e la media europea?. Chi beneficia realmente delle recenti scelte sulla spesa pubblica?. Quali conseguenze avrà il blocco della spesa sociale nel 2026?.? In Breve Rischio povertà UE al 16,4% nel 2026 contro il 18,6% italiano.. Massimiliano Dona critica tagli Irpef per redditi fino a 200mila euro.. Francia al 16,3% e Germania al 16,1% con tassi inferiori all'Italia.. Spagna registra il tasso più alto con il 19,5% di vulnerabili.. Il 18,6% della popolazione italiana rischia di scivolare nella povertà nel 2026, un dato che segna un distacco di due punti percentuali rispetto alla media dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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