UE 72 milioni a rischio povertà | cresce il divario tra Est e Ovest

In Europa, circa 72 milioni di persone sono a rischio povertà, con un divario crescente tra le regioni dell’Est e dell’Ovest. Il rallentamento dei redditi previsto per il 2025 potrebbe ridurre il potere d’acquisto di molte famiglie. L’Italia si trova sopra la media europea per quanto riguarda il rischio povertà, evidenziando una situazione più critica rispetto ad altri paesi del continente.

? Punti chiave Come influirà il rallentamento dei redditi sul potere d'acquisto nel 2025?. Perché l'Italia si trova sopra la media europea del rischio povertà?. Chi sono i 5,6 milioni di cittadini in vulnerabilità estrema?. Come verranno utilizzati i 100 miliardi stanziati dall'Unione Europea?.? In Breve Lituania, Lettonia e Bulgaria registrano tassi di rischio povertà tra il 21,2% e il 22,6%.. Italia presenta un rischio povertà al 18,6%, valore superiore alla media europea.. Oltre 5,6 milioni di cittadini vivono in condizioni di estrema deprivazione materiale.. L'UE ha stanziato 100 miliardi di euro per ridurre l'esclusione sociale entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Censis: 2,4 mln occupati a rischio povertà

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