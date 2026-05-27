Italia economia n° 21 del 27 maggio 2026

Notizia in breve

Satispay ha presentato un programma chiamato Educazione Previdenziale rivolto a aziende e dipendenti. La proposta mira a migliorare la comprensione delle questioni previdenziali e a promuovere una gestione più consapevole delle risorse economiche legate al futuro pensionistico. L'iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’educazione finanziaria e previdenziale nel settore lavorativo. La proposta si rivolge a realtà di diverse dimensioni e settori, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sulle tematiche previdenziali.