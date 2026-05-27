Italia economia n° 21 del 27 maggio 2026
Satispay ha presentato un programma chiamato Educazione Previdenziale rivolto a aziende e dipendenti. La proposta mira a migliorare la comprensione delle questioni previdenziali e a promuovere una gestione più consapevole delle risorse economiche legate al futuro pensionistico. L'iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’educazione finanziaria e previdenziale nel settore lavorativo. La proposta si rivolge a realtà di diverse dimensioni e settori, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sulle tematiche previdenziali.
Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti; Ccnl intersettoriale manifatturiero, nuovo contratto per 17 comparti produttivi; Festival del Lavoro 2026, sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito; Formazione, AI e vendita, al via il primo metodo italiano che integra l’intelligenza artificiale nella trattativa commerciale; ROAD compie tre anni: al Gazometro di Roma prende forma il laboratorio della mobilità del futuro; Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026; Chimici, ingeneri e giuristi: ecco i mestieri dell’energia di domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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