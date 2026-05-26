L’Ascoli ha vinto in casa contro il Catania con un risultato schiacciante, complicando la strada della squadra etnea verso la finale dei playoff di Serie C. La partita si è disputata mercoledì 27 maggio 2026 alle 21:00. Le formazioni sono state annunciate prima dell’inizio, mentre le quote e i pronostici indicano una favorita diversa rispetto al risultato effettivamente ottenuto. La squadra ospite ora deve vincere la partita di ritorno per passare il turno.

Un Ascoli sensazionale ha strapazzato in casa il Catania di Toscano che ora è chiamato all’impresa per poter conquistare la finale dei playoff di Serie C. Annichiliti gli etnei da una squadra deflagrante e in gran forma, venuta fuori alla distanza anche sotto il profilo atletico e che ha messo a nudo tutti i limiti dei siciliani in trasferta. Un poker senza attenuanti con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catania-Ascoli (mercoledì 27 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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