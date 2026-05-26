L'Ascoli ha vinto con un punteggio schiacciante in casa contro il Catania, che ora deve vincere la partita di ritorno per qualificarsi alla finale dei playoff di Serie C. La gara si gioca mercoledì 27 maggio alle 21:00. I marchigiani hanno già ipotecato la finale grazie alla vittoria ottenuta in casa. La formazione di casa si trova ora in una posizione difficile, con l'obbligo di ribaltare il risultato nella sfida di ritorno.

Un Ascoli sensazionale ha strapazzato in casa il Catania di Toscano che ora è chiamato all’impresa per poter conquistare la finale dei playoff di Serie C. Annichiliti gli etnei da una squadra deflagrante e in gran forma, venuta fuori alla distanza anche sotto il profilo atletico e che ha messo a nudo tutti i limiti dei siciliani in trasferta. Un poker senza attenuanti con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catania-Ascoli (mercoledì 27 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I marchigiani hanno già ipotecato la finale

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