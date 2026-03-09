Salta un’altra panchina | Roberto Mancini torna in Italia ore caldissime

Roberto Mancini torna in Italia, segnando il ritorno di una figura nota nel calcio nazionale. Dopo aver lasciato il suo incarico come commissario tecnico della Nazionale, si apre ora una nuova fase per l’allenatore. Le trattative sono in corso e le ore sono caratterizzate da grande fermento, con molte voci che circolano sulla sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti! Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Lazio, 18mila biglietti nelle ultime 4 partite all’Olimpico: record negativo e protesta che ancora non si placa! Il gesto dei tifosi biancocelesti Milan Inter, l’AIA dà ragione... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Salta un’altra panchina: Roberto Mancini torna in Italia, ore caldissime Articoli correlati Salta un’altra panchina in Serie A: follia totaleIl 2025 ha già decretato numerosi esoneri, da Vieira a Juric, ma dicembre si chiude nel modo forse più amaro: salta un’altra panchina. Esonero in Serie A, ufficiale: salta un’altra panchinaQuando parliamo di Serie A, facciamo riferimento al meglio del meglio di una determinata disciplina, categoria o sport. Tutto quello che riguarda Roberto Mancini Discussioni sull' argomento Da un ex Juve all\'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta; Verratti pre-convocato fa discutere: non gioca da 47 giorni, in Qatar campionato fermo. Panchina Sampdoria, il grande sogno è Roberto Mancini! Le ultimissimePanchina Sampdoria, il momento è alquanto delicato. Roberto Mancini destinato a restare un’utopia? Le ultime novità La sconfitta contro il Frosinone ha riacceso con forza il dibattito interno alla Sam ... sampnews24.com Roberto Mancini vicino alla panchina del Nottingham Forest: contatto, dopo l’esonero di PostecoglouRoberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l’esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3-0 col Chelsea. Per l’ex ct azzurro si tratterebbe di un ritorno in ... fanpage.it SAMP, VISITA DI MANCINI Come riportato da Il Secolo XIX, Roberto Mancini , di ritorno in Italia dal Qatar, ha fatto una visita a sorpresa nel ritiro di Roma della Sampdoria. Un modo per incontrare la squadra e, soprattutto, salutare il figlio, nonché D - facebook.com facebook ATTACCO ALL'IRAN | Paura per Roberto Mancini a Doha: "L'allarme sul telefono, poi le esplosioni. Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento" #ANSA x.com