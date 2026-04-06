La federazione sta valutando diversi candidati per la posizione di allenatore della nazionale italiana di calcio, dopo l'eliminazione inaspettata dal recente torneo mondiale. Oltre ai nomi già noti di Conte e Mancini, si fa strada anche un candidato a sorpresa, che potrebbe ricevere l’interesse della federazione. La scelta del nuovo commissario tecnico rappresenta un passaggio importante per il futuro della nazionale, che cerca una guida in vista delle prossime competizioni.

di Luca Fioretti Nuovo ct Italia, la federazione valuta i candidati ideali per la prestigiosa panchina azzurra dopo la delusione della recente rassegna mondiale. Dopo la pesantissima e dolorosa delusione vissuta durante l’inaspettato flop mondiale, l’intera Nazionale si prepara a voltare definitivamente pagina per ripartire con entusiasmo. L’avventura sportiva sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso si è conclusa in maniera estremamente amara e prematura: ora, i massimi vertici federali lavorano con grandissima intensità per individuare rapidamente il profilo perfetto, capace di risollevare le sorti tricolori. Secondo Nicolò Schira, ci sono attualmente 3 4 papabili nomi sulla preziosa lista per assumere il tanto ambito incarico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo ct Italia: non solo Conte e Mancini, spunta un nome a sorpresa! A chi potrebbe pensare la Federazione

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