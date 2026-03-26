Farmaceutica | Bms Italia tra i Best Workplaces 2026 è seconda tra le aziende medio-grandi

Bristol Myers Squibb Italia è stata inserita tra i Best Workplaces 2026, posizionandosi al secondo posto tra le aziende di dimensioni medio-grandi. La società ha ottenuto questo riconoscimento per il sesto anno consecutivo. L'elenco comprende aziende che si distinguono per le condizioni di lavoro offerte ai dipendenti e per i criteri di gestione interna. La certificazione viene assegnata sulla base di un'indagine condotta tra i lavoratori.

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Bristol Myers Squibb Italia, per il sesto anno consecutivo, è tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia secondo la classifica 'Best Workplaces Italia 2026' stilata da Great Place to Work®, che premia le organizzazioni che si sono distinte per aver saputo mettere al primo posto il benessere dei propri collaboratori. Su oltre 350 aziende analizzate, appartenenti a differenti settori e divise in 5 categorie dimensionali, le realtà premiate rappresentano l'eccellenza degli ambienti di lavoro in Italia per la qualità della cultura organizzativa e per l'attenzione allo sviluppo delle persone. La classifica si basa sull'ascolto diretto dei collaboratori, che hanno valutato la propria esperienza lavorativa in termini di clima aziendale, leadership, opportunità di crescita e senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica: Bms Italia tra i Best Workplaces 2026, è seconda tra le aziende medio-grandi Articoli correlati Le migliori aziende dove lavorare in Italia nel 2026, la classifica Best WorkplacesDurante un incontro al Teatro Alcione di Milano, Great Place to Work ha svelato la sua classifica dei Best Workplaces in Italia per il 2026, le... Aspettative imprenditoriali in rialzo: ottimismo cresce tra le grandi aziende a gennaioLe grandi imprese italiane hanno registrato un aumento delle aspettative per il prossimo trimestre, secondo l’indagine congiunturale condotta a...