L'ex agente segreto statunitense, ormai storico protagonista delle vicende di intelligence, ha annunciato il suo ingresso in politica in Israele. In un'intervista, ha dichiarato che il primo ministro in carica sta perdendo la guerra e ha affermato che si procederà all'annessione di Gaza e all'espulsione dei palestinesi. La sua presenza nel panorama politico israeliano ha suscitato diverse reazioni e discussioni sui possibili sviluppi futuri.

L’ex spia statunitense Jonathan Pollard, che ha passato quasi trent’anni in carcere negli Stati Uniti per aver trasmesso documenti sensibili a Israele, ha annunciato il proprio ingresso in politica nello Stato ebraico, criticando il premier Benjamin Netanyahu e promettendo l’espulsione dei palestinesi e l’annessione della Striscia di Gaza. Arrestato nel 1987, liberato nel novembre del 2015 e successivamente autorizzato a trasferirsi in Israele, Jonathan Pollard, l’unico cittadino statunitense a essere stato condannato all’ergastolo per aver collaborato con un altro governo, ha reso nota la propria discesa in campo durante un’intervista concessa ieri sera in inglese al giornalista Bar ShemUr sull’emittente Channel 13.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’ex spia americana Jonathan Pollard entra in politica in Israele: “Netanyahu sta perdendo la guerra. Annetteremo Gaza ed espelleremo i palestinesi”

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