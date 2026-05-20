Pensateci | se Israele tratta così dei cittadini italiani cosa sta facendo ai palestinesi a Gaza?

Recentemente sono state diffuse immagini dal ministro israeliano che mostrano attivisti di una flottiglia di solidarietà trattati in modo umiliante. Le immagini non evidenziano solo un comportamento oppressivo, ma anche come questa umiliazione venga usata come strumento di comunicazione politica. Se si considera il trattamento riservato ai cittadini italiani in determinate circostanze, ci si chiede quale sia la condizione dei palestinesi a Gaza in situazioni analoghe. La diffusione di questi video solleva numerosi interrogativi sulla gestione delle tensioni e delle relazioni internazionali.

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