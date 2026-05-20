Pensateci | se Israele tratta così dei cittadini italiani cosa sta facendo ai palestinesi a Gaza?
Recentemente sono state diffuse immagini dal ministro israeliano che mostrano attivisti di una flottiglia di solidarietà trattati in modo umiliante. Le immagini non evidenziano solo un comportamento oppressivo, ma anche come questa umiliazione venga usata come strumento di comunicazione politica. Se si considera il trattamento riservato ai cittadini italiani in determinate circostanze, ci si chiede quale sia la condizione dei palestinesi a Gaza in situazioni analoghe. La diffusione di questi video solleva numerosi interrogativi sulla gestione delle tensioni e delle relazioni internazionali.
Le immagini diffuse dal ministro Itamar Ben-Gvir sugli attivisti della Global Sumud Flotilla non raccontano soltanto un abuso, ma la trasformazione dell'umiliazione in linguaggio politico pubblico. E mostrano soprattutto un dato ormai evidente: dopo anni senza conseguenze reali, Israele non teme più né la pressione diplomatica né il giudizio dell'Occidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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