israele ha intensificato i bombardamenti sul libano

Israele ha rafforzato i bombardamenti sul Libano, causando la morte di 31 persone in tutto il paese. Gli attacchi sono avvenuti martedì e hanno interessato varie zone. Sono stati segnalati anche numerosi feriti e danni a infrastrutture civili. Le operazioni militari continuano senza sosta, senza comunicazioni ufficiali sul motivo specifico. La situazione rimane tesa, con escalation di violenza tra le parti coinvolte.

Il ministero della Salute del Libano ha fatto sapere che i bombardamenti israeliani di martedì 26 maggio hanno ucciso 31 persone. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato che gli attacchi sul Libano si sarebbero intensificati, e aveva poi detto che l’esercito aveva colpito oltre 100 obiettivi che sarebbero stati legati a Hezbollah, gruppo armato libanese alleato dell’Iran. Israele dice spesso di avere come unico obiettivo i miliziani di Hezbollah, ma in molti casi i suoi attacchi uccidono civili. Nelle ultime ore gli attacchi di Israele in Libano sono continuati ininterrottamente, specialmente nel sud, nonostante il cessate il fuoco negoziato fra i due paesi, che è stato prolungato il 15 maggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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ISRAELE bombarda L'IRAN: esplosioni a TEHERAN

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