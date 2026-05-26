Israele ha aumentato i bombardamenti sul Libano, portando all’evacuazione di famiglie da Beirut e all’avvio della mobilitazione dei riservisti nel nord del paese. Il cessate il fuoco, che non è stato mai pienamente rispettato, sembra ormai compromesso.

Si intensificano i bombardamenti israeliani sul Libano, dove il cessate il fuoco, mai realmente rispettato, sembra sul punto di saltare definitivamente. “Siamo in guerra con Hezbollah. Oltre 600 terroristi sono stati eliminati. Non abbasseremo la guardia. Li colpiremo” ha detto ieri in un video il premier Benjamin Netanyahu, che ha annunciato quindi una nuova offensiva. Dichiarazioni che hanno spinto parte della popolazione di Beirut a scappare: sui social sono state pubblicate immagini di strade intasate da code di auto delle famiglie in fuga. Nei giorni scorsi Hezbollah aveva preso di mira con un lancio di droni le località settentrionali di Israele, che hanno poi puntato il dito su Netanyahu accusato di non fare abbastanza per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele intensifica i bombardamenti sul Libano: nuovi ordini di evacuazione e famiglie in fuga da Beirut. L’Idf avvia la mobilitazione dei riservisti del nord

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Libano, Israele bombarda Beirut. Panico e decine di morti in strada

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Argomenti più discussi: Israele continua a bombardare il Libano dopo aver ucciso 11 persone (tra cui un bambino) in un solo raid; Israele lancia un drone contro i paramedici a Nabatieh: Tre soccorritori uccisi mentre aiutavano un ferito; Israele bombarda il sud del Libano, ordina evacuazioni forzate e uccide tre persone in attacchi con droni; Un doppio attacco criminale israeliano nel sud del Libano: morto un paramedico, feriti quattro soccorritori.

#RelataRefero Strage di medici e paramedici... #Israele intensifica i bombardamenti sul #Libano, violando ripetutamente il cessate il fuoco e colpendo sistematicamente ospedali e operatori sanitari, mentre #Hezbollah risponde con attacchi mirati. ilmanifest x.com

Netanyahu dice che Israele prevede di intensificare gli attacchi contro Hezbollah in Libano reddit