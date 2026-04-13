Il premier britannico ha chiesto l'interruzione immediata dei bombardamenti israeliani sul Libano, definendoli

Il premier britannico Keir Starmer ha chiesto l'immediata cessazione dei bombardamenti israeliani sul Libano, definendoli "sbagliati" e denunciando le loro "conseguenze umanitarie devastanti", oltre a sottolineare che spingono il Paese verso la "crisi". Il primo ministro, riferendo alla Camera dei Comuni, ha dichiarato anche che il Libano deve essere incluso "con urgenza" nel cessate il fuoco tra Usa e Iran.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Starmer, 'in Libano bombardamenti devastanti, Israele si fermi'

Mattarella, Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastantiepa12878005 Italian President Sergio Mattarella (L) inspects the honor guard during a welcome ceremony at the Prague Castle, in Prague, Czech...

Libano, Mattarella: "Paese indipendente sotto tempesta bombardamenti devastanti"“Non posso non ricordare quanto avviene in Medioriente, in questo momento in Libano.