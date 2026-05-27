Israele ha annunciato di aver ucciso il capo militare di Hamas in un'operazione condotta nel centro di Gaza City. L'azione ha coinvolto un raid aereo, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa. Al momento non ci sono dettagli su eventuali vittime civili o sui danni collaterali dell'operazione. La notizia arriva in un contesto di tensioni crescenti nella regione, con frequenti operazioni militari da entrambe le parti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid israeliano nel centro di Gaza City. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato attraverso un messaggio pubblicato su X che Mohammed Odeh, indicato come nuovo capo militare di Hamas, sarebbe stato ucciso durante un attacco aereo condotto dall’Idf nella Striscia di Gaza. Secondo quanto dichiarato dal ministro, l’operazione sarebbe stata eseguita nella serata di ieri e avrebbe colpito uno degli esponenti di vertice dell’ala armata del movimento palestinese. Il messaggio di Katz: “Tutti i responsabili saranno eliminati”. Nel suo intervento sui social, Katz ha elogiato l’operazione militare condotta dalle Forze di Difesa Israeliane e dallo Shin Bet, definendola un successo strategico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Israele conferma l’uccisione del capo militare di Hamas

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Israel Confirms Killing Of Iran's Military Office Head

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