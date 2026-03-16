Piuttosto che accoppiarsi e subire stupri di gruppo si lanciano dalla scogliera | l’incredibile storia delle tartarughe femmine dell’Isola di Golem Grad

Sull’isola di Golem Grad, in Macedonia, si è verificato un fenomeno insolito tra le tartarughe femmine: alcune di loro si gettano dalle scogliere, preferendo il suicidio a esperienze come l’accoppiamento forzato o gli stupri di gruppo. Questa condizione ha attirato l’attenzione degli studiosi, che hanno documentato diversi episodi di tartarughe che scelgono la morte piuttosto che affrontare determinate situazioni.

Gli scienziati prevedono che, se il trend non cambierà, l'ultima tartaruga femmina sull'isola della Macedonia del Nord morirà nel 2083 Perché le tartarughe femmine tentano il suicidio, gettandosi dalle scogliere? Sull’Isola macedone di Golem Grad, i maschi superano di 19 a 1 le femmine, come riporta lo studio pubblicato il 26 gennaio sulla rivista Ecology Letters, e queste ultime stanno adottando misure drastiche per sfuggire al “corteggiamento incessante”. Secondo il nuovo rapporto, come riportato dal New York Times, le tartarughe femmine cono costantemente vittime di aggressioni sessuali da parte dei maschi, si gettano dalle scogliere per sfuggire a questi ultimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Piuttosto che accoppiarsi e subire stupri di gruppo, si lanciano dalla scogliera”: l’incredibile storia delle tartarughe femmine dell’Isola di Golem Grad Articoli correlati Cos’è questa storia delle tartarughe femmine che si lanciano dalle scogliere per sfuggire ai maschiSull'isola di Golem Grad, in Macedonia del Nord, ci sono troppe testuggini maschio e pochissime femmine. Isola delle Femmine, sciopero di due ore dei lavoratori del gruppo Heidelberg Materials: "Gravi criticità nello stabilimento"Domani mercoledì 21 i lavoratori dello stabilimento di Isola delle Femmine del gruppo Heidelberg Materials hanno proclamato uno sciopero di 2 ore,...