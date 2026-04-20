Isola delle Femmine gli studenti di terza media dell' Ic Francesco Riso volano in Francia per un progetto Erasmus
Gli studenti di terza media dell'Istituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine sono partiti per la Francia in occasione di un progetto Erasmus finanziato con fondi europei. Quindici studenti delle classi terze hanno preso parte a questa mobilità, che si è appena conclusa. L’iniziativa rientra in un programma di scambio promosso dall’istituto, volto a favorire esperienze di confronto e crescita internazionale.
Nell’ambito del Progetto Erasmus, finanziato con fondi Europei, l'Istituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine ha appena concluso una mobilità che ha coinvolto 16 alunni delle classi 3 della scuola media. I ragazzi selezionati, con grande entusiasmo, dal 16 al 20 Marzo 2026 hanno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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