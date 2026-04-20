Isola delle Femmine gli studenti di terza media dell' Ic Francesco Riso volano in Francia per un progetto Erasmus

Gli studenti di terza media dell'Istituto Comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine sono partiti per la Francia in occasione di un progetto Erasmus finanziato con fondi europei. Quindici studenti delle classi terze hanno preso parte a questa mobilità, che si è appena conclusa. L’iniziativa rientra in un programma di scambio promosso dall’istituto, volto a favorire esperienze di confronto e crescita internazionale.