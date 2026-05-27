La nuova conduzione dell’Isola dei Famosi ha suscitato reazioni contrastanti sui social, con molti utenti che si sono espressi negativamente. La presentatrice, scelta per condurre la prossima edizione, ha ricevuto commenti duri, con alcuni critici che definiscono la sua presenza inadeguata. La produzione ha annunciato che le riprese sono in programma, ma le polemiche potrebbero influenzare l’andamento del programma. La situazione ha generato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

La prossima edizione dell’Isola dei Famosi rischia di perdere i pezzi prima ancora di iniziare le riprese. Quella che doveva essere la grande occasione per il ritorno in prima serata di Belen Rodriguez si è trasformata in un colpo di scena che nessuno aveva previsto. Il nome della showgirl argentina, dato per certo dai retroscena televisivi fino a poche ore fa, sarebbe improvvisamente saltato dai radar di Mediaset. Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, a Cologno Monzese avrebbero ribaltato completamente i piani, valutando l’ipotesi di sostituire la modella con una figura decisamente più spietata e controversa: Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Isola dei Famosi, la nuova conduzione ha diviso il web (e la reazione di Belen è stata devastante)

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ISOLA DEI FAMOSI 2026 RIVOLUZIONE TOTALE: NUOVA LOCATION E ADDIO DIRETTA

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