Belen Rodriguez non condurrà più l’Isola dei famosi, come annunciato ufficialmente. La notizia ha causato una reazione forte e improvvisa, con commenti di sconcerto tra i fan e i collaboratori. Da settimane si parlava di un possibile ritorno al timone, con voci che la vedevano affiancata da Alvin. Ora, invece, la decisione è stata comunicata e la conduttrice non prenderà parte alla prossima stagione.

Da settimane non si fa che parlare della possibilità di vedere Belen Rodriguez al timone della prossima edizione dell'Isola dei famosi, stando ai rumors affiancata probabilmente da Alvin. Lei stessa ha ammesso di recente a 'È sempre mezzogiorno' che le piacerebbe molto condurre il reality dicendo che conosce bene le sue dinamiche dal momento che in passato ha partecipato come naufraga. Sembra però che dovrà rinunciare alla conduzione quest'anno, a quanto pare infatti non hanno scelto lei come conduttrice. Probabilmente la conduttrice argentina era convinta che ormai la conduzione del reality fosse sua, infatti c'è rimasta malissimo quando le hanno comunicato che non sarà così. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belen Rodriguez non condurrà l’Isola dei famosi: reazione grave e devastante

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Belen conduce LIsola dei famosi, ma ci sono due novità, una bella e una brutta

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