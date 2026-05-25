Selvaggia Lucarelli verso la conduzione dell'Isola dei Famosi | Chiofalo primo naufrago

Notizia in breve

Selvaggia Lucarelli è in trattative per condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, secondo quanto riportato da Chi. Nel frattempo, è stato annunciato che Francesco Chiofalo sarà il primo naufrago ufficiale del reality. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente né il nome della conduttrice né la partecipazione di Chiofalo.