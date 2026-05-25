Selvaggia Lucarelli verso la conduzione dell'Isola dei Famosi | Chiofalo primo naufrago
Selvaggia Lucarelli è in trattative per condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, secondo quanto riportato da Chi. Nel frattempo, è stato annunciato che Francesco Chiofalo sarà il primo naufrago ufficiale del reality. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente né il nome della conduttrice né la partecipazione di Chiofalo.
Selvaggia Lucarelli potrebbe condurre la nuova Isola dei Famosi su Canale 5: lo rivela Chi. Francesco Chiofalo sarebbe il primo naufrago confermato. Le registrazioni partiranno a giugno nelle Filippine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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