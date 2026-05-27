L’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi sarà registrata e non prevede il televoto. La produzione ha deciso di eliminare la diretta, rendendo la trasmissione diversa rispetto alle stagioni precedenti. I partecipanti saranno filmati in sessioni registrate, e le decisioni sul percorso della gara saranno prese senza coinvolgimento immediato del pubblico. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle modalità di trasmissione delle edizioni passate.

Isola L’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi sarà molto diversa da quelle cui siamo abituati. Il pubblico dovrà infatti accettare il fatto che la produzione ha detto addio alla diretta. Sarà dunque tutto registrato, il che vuole dire che si farà a meno del televoto per le eliminazioni. Una prima volta, dunque, con il vincitore o la vincitrice decisi ancor prima della messa in onda. Un cambio radicale per il format, che si avvicina così a Pechino Express, dove tutto è già stato girato e montato, riducendo i tempi morti e aggiungendo musiche ad hoc. Quando e dove si registra L’Isola dei Famosi 2026. Le riprese de L’Isola dei Famosi 2026 si terranno a Caramoan, nelle Filippine, dopo le problematiche sollevate per quanto riguarda l’Honduras e la tutela degli autoctoni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Isola dei Famosi 2026, nuova edizione registrata e senza televoto: come funziona

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Isola dei Famosi 2026: Tutte le novità della rivoluzione nelle Filippine

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